Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте сенатора-демократа Блюменталя.

К теме Трамп не планирует новые санкции против России: какие 2 важных шага должна немедленно сделать Европа

Что рассказали сенаторы США о законопроекте по России

Ричард Блюменталь и Линдси Грэм рассказали, что их законопроект о введении первичных и вторичных санкций против России и стран, которые поддерживают агрессию России в Украине, получил поддержку 81 сенатора.

В законопроекте также говорится о введении 500-процентных пошлин на импорт товаров из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и некоторые другие продукты.

По словам сенаторов, эти торгово-экономические ограничения будут введены, если Россия откажется участвовать в переговорах по долгосрочному миру с Украиной или начнет другие усилия, подрывающие суверенитет Украины после мирных переговоров.

Хотя мы стремимся к миру, нам – и подавляющему большинству Сената – становится все очевиднее, что Путин играет в игры. Сенат Соединенных Штатов готов действовать, если эти игры будут продолжаться,

– говорится в заявлении.

Сенаторы также отметили, что госсекретарь США Марко Рубио рассказал подкомитету Сената по вопросам государственных и иностранных операций, что Россия согласилась предоставить документ об условиях прекращения огня в течение следующих нескольких дней.

Американские парламентарии отметили, что содержание этого документа покажет, серьезно ли Россия настроена на мир.

"Если ситуация останется такой же, Россия может ожидать решительных действий от Сената Соединенных Штатов. Мы очень рады, что теперь у нас есть 81 соавтор законопроекта о санкциях против России за ее варварское вторжение в Украину. Наше законодательство изолирует Россию – поставив ее на торговый остров, а также введет жесткие тарифы в отношении других стран, которые поддерживают эти зверства", – отметили сенаторы.

Они подчеркнули, что одним из приоритетов проекта закона является привлечение Китая к ответственности за поддержку военной машины Путина путем покупки дешевой российской нефти у теневого флота. В Сенате убеждены, что без экономической поддержки Китая военная машина Путина остановится.