Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание The Wall Street Journal, которые опубликовали информацию, которую получили от собственных источников, которые знакомы с вопросом.

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Трамп может ввести новые санкции против России

По словам одного из источников издания, ограничения, вероятно, не будут включать новых банковских санкций, но обсуждаются другие варианты давления на российского диктатора, чтобы тот пошел на уступки за столом переговоров, в частности 30-дневное прекращение огня, которое поддерживает Украина, а Россия давно отвергает.

При этом WSJ указывает, что Трамп также может в последний момент изменить свое решение и не вводить новые санкции.

В издании добавили, что в воскресенье Трамп обсудил возможность новых санкций, заявив, что он "абсолютно" рассматривает их.

Он убивает много людей. Я не знаю, что с ним не так. Что, черт возьми, с ним случилось?,

– сказал Трамп о Путине.

Отмечается, что Трамп также устал от мирных переговоров и рассматривает возможность отказа от них, "если последний толчок не сработает", о чем говорят люди, знакомые с его мнением, указав, что это является разительным изменением для лидера, который в первый день своего пребывания в должности делал ставку на свою способность положить конец этой войне.

Непонятно, что произойдет, если США отступят от мирного процесса, и продолжит ли Трамп оказывать военную поддержку Украине.

"Президент Трамп четко дал понять, что хочет увидеть мирное соглашение путем переговоров", – заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в заявлении для The Wall Street Journal.

В издании указали, что эти события знаменуют новое ухудшение отношений между США и Россией, которые имели взлеты и падения даже в течение последних нескольких месяцев.