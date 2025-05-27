Про це пише 24 Канал з посиланням на видання The Wall Street Journal, які опублікували інформацію, котру отримали від власних джерел, які знайомі з питанням.

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Трамп може ввести нові санкції проти Росії

За словами одного з джерел видання, обмеження, ймовірно, не включатимуть нових банківських санкцій, але обговорюються інші варіанти тиску на російського диктатора, щоб той пішов на поступки за столом переговорів, зокрема 30-денне припинення вогню, яке підтримує Україна, а Росія давно відкидає.

При цьому WSJ вказує, що Трамп також може в останню мить змінити своє рішення і не вводити нові санкції.

У виданні додали, що в неділю Трамп обговорив можливість нових санкцій, заявивши, що він "абсолютно" розглядає їх.

Він вбиває багато людей. Я не знаю, що з ним не так. Що, чорт забирай, з ним сталося?,

– сказав Трамп про Путіна.

Зазначається, що Трамп також втомився від мирних переговорів і розглядає можливість відмови від них, "якщо останній поштовх не спрацює", про що кажуть люди, знайомі з його думкою, вказавши, що це є разючою зміною для лідера, який у перший день свого перебування на посаді робив ставку на свою здатність покласти край цій війні.

Незрозуміло, що станеться, якщо США відступлять від мирного процесу, і чи продовжить Трамп надавати військову підтримку Україні.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче побачити мирну угоду шляхом переговорів", – заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт у заяві для The Wall Street Journal.

У виданні вказали, що ці події знаменують нове погіршення відносин між США та Росією, які мали злети та падіння навіть протягом останніх кількох місяців.