За словами глави держави, це підтверджує інформація розвідки та відкриті дані. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що заявив Зеленський про наміри Росії

Український президент каже, що російський диктатор Владімір Путін та його оточення не планують завершувати війну. Наразі немає жодного підтвердження, що вони справді прагнуть миру.

Зеленський наголошує, що Росія розраховує на продовження вторгнення, відверто зневажаючи всіх у світі, хто прагне миру і намагається зробити дипломатію дієвою.

Він також висловив впевненість, що розвідки українських партнерів теж мають таку інформацію і наголосив на важливості того, щоб вони "не заплющували очі" та доповідали про це керівництву.

На думку глави держави, єдине, що зараз потрібно – абсолютно чесні висновки та спільний тиск на Росію, адже дії Кремля стають все більш зухвалими та масштабними.

Більш ніж 900 ударних дронів проти України за три дні, плюс балістика, плюс крилаті ракети – у цьому немає жодного військового сенсу, але це очевидний політичний вибір – вибір Путіна, вибір Росії – вибір воювати далі та руйнувати життя,

– каже Зеленський.

Зазначимо, що раніше президент відреагував на російську атаку 26 травня. Він заявив, що відчуття повної безкарності дозволяє Росії завдавати таких ударів та постійно збільшувати масштаб. Зеленський закликав посилити тиск на Москву та ввести ще більше санкцій.