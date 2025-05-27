Об этом в колонке The Wall Street Journal написал сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает 24 Канал.

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Что сказал Грэм о санкциях

"Для мира нужны партнеры, которые желают его достичь. В то время как Украина четко дала понять, что готова к такому завершению, Россия придумывает больше оправданий, чем может выдержать рынок", – написал американский сенатор.

Он напоминает, что Дональд Трамп сейчас ожидает от Владимира Путина документ с требованиями Москвы о прекращении огня. По его словам, от этого ответа зависит дальнейший курс Вашингтона, и Сенат готов к обоим вариантам.

Законопроект поставит Россию на торговый остров, обложив 500% пошлинами любую страну, которая покупает московские энергоносители. Последствия варварского вторжения России должны стать реальностью для тех, кто ее поддерживает. Если Китай или Индия прекратят покупать дешевую нефть, военная машина Путина остановится,

– говорится в материале.

Также он отметил, что законопроект о "драконовских" санкциях против России имеет уже 82 соавтора, работу по нему координируют с Белым домом: "Я надеюсь на лучшее, но когда дело доходит до бандита в Москве, нам всем следует готовиться к тому, что он будет продолжать в том же духе".

К слову, ранее The Wall Street Journal писало, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против России уже на этой неделе. Трамп все больше разочарован постоянными атаками Путина по Украине и медленными темпами мирных переговоров.