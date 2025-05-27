Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что в новом санкционном пакете предполагается еще ряд ограничений, но это не то, что остановит Путина воевать против Украины.

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На каких двух направлениях должен сосредоточиться ЕС

По убеждению Рыбачука, у европейцев есть основной козырь – это их деньги, за которые они могут покупать американское оружие. Европа имеет огромную сумму в виде замороженных российских активов (более 200 миллиардов евро).

"Это исключительно европейское решение не просто арестовать эти активы, а забрать их у России и использовать на закупку оружия и помощи Украине. Вот на это Путин среагирует мгновенно, потому что каждый раз, когда говорится о реальной перспективе конфискации этих активов, Кремль реагирует болезненно", – подчеркнул Рыбачук.

По его мнению, европейцы должны были бы сконцентрироваться именно на этом, но пока не решаются создать прецедент. Евросоюз должен понимать, что если он действительно стремится сдержать российскую агрессию, то нужны большие финансовые вливания.

Председатель аналитически-адвокационной организации считает, что ЕС должен сосредоточиться и на предложении Украины, чтобы ее военный бюджет с 2026 года стал частью оборонного бюджета Евросоюза. Это, по мнению Рыбачука, интересная идея, она прагматично реализована.

Ведь украинский ВПК и ВСУ совместимы с европейскими требованиями, наше оружие по многим параметрам имеет более высокие стандарты, потому что прошло испытания на поле боя,

– озвучил Рыбачук.

Европейцы, по словам Рыбачука, должны сейчас дать себе ответ на вопрос, какой будет их оборонная стратегия: они будут полностью зависеть и согласовывать решения с США, или подготовят инициативу, которая будет гарантировать безопасность ЕС независимо от того, кто будет в Белом доме.

Украина в этой концепции безопасности Европы, как отметил Рыбачук, занимает центральное место. Поэтому надо работать в данном направлении, инвестируя в частности в оборонную промышленность нашего государства.

Отметим, что основательница и директор ОО Razom We Stand Светлана Романко озвучила, какие инструменты давления сегодня на Россию имеет Европа. Она назвала способ, как ЕС мог бы через санкции заблокировать экспорт российской нефти, но не напрямую, останавливая танкеры или снижая предельную цену на нефть и газ.