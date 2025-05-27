Про це в етері 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зазначивши, що в новому санкційному пакеті передбачається ще низка обмежень, але це не те, що зупинить Путіна воювати проти України.

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На яких двох напрямках має зосередитись ЄС

За переконанням Рибачука, у європейців є основний козир – це їхні гроші, за які вони можуть купувати американську зброю. Європа має величезну суму у вигляді заморожених російських активів (понад 200 мільярдів євро).

"Це виключно європейське рішення не просто арештувати ці активи, а забрати їх у Росії та використовувати на закупівлю зброї й допомоги Україні. Ось на це Путін зреагує миттєво, бо кожен раз, коли мовиться про реальну перспективу конфіскації цих активів, Кремль реагує болюче", – наголосив Рибачук.

На його думку, європейці мали б сконцентруватися саме на цьому, але поки що не наважуються створити прецедент. Євросоюз мав би розуміти, що якщо він дійсно прагне стримати російську агресію, то потрібні великі фінансові вливання.

Голова аналітично-адвокаційної організації вважає, що ЄС має зосередитись і на пропозиції України, аби її військовий бюджет з 2026 року став частиною оборонного бюджету Євросоюзу. Це, на думку Рибачука, цікава ідея, вона прагматично реалізована.

Адже український ВПК і ЗСУ сумісні з європейськими вимогами, наша зброя по багатьох параметрах має вищі стандарти, бо пройшла випробування на полі бою,

– озвучив Рибачук.

Європейці, зі слів Рибачука, мають зараз дати собі відповідь на запитання, якою буде їхня оборонна стратегія: чи вони будуть повністю залежати та узгоджувати рішення з США, чи підготують ініціативу, яка гарантуватиме безпеку ЄС незалежно від того, хто буде в Білому домі.

Україна в цій концепції безпеки Європи, як наголосив Рибачук, посідає центральне місце. Тож треба працювати в цьому напрямку, інвестуючи зокрема в оборонну промисловість нашої держави.

Зазначимо, що засновниця та директорка ГО Razom We Stand Світлана Романко озвучила, які інструменти тиску сьогодні на Росію має Європа. Вона назвала спосіб, як ЄС міг би через санкції заблокувати експорт російської нафти, але не напряму, зупиняючи танкери чи знижуючи граничну ціну на нафту й газ.