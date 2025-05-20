Зеленський анонсував нові санкції проти Росії
Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн підготовку до нових обмежень проти Росії, пише 24 Канал з посиланням на соцмережі президента України.
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Подякував Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і всьому ЄС за 17-й санкційний пакет. Це крок у правильному напрямку,
– написав Володимир Зеленський.
Він наголосив, що важливо жорстко обмежувати:
- російський танкерний флот, який служить фінансуванню вбивств
- усі схеми, які Росія використовує для розбудови військової промисловості.
Також Зеленський підкреслив, що чим більше буде тиску на Росію, то більше буде мотивів у Москви йти до справжнього миру.
Обговорили з Урсулою вже й підготовку 18-го санкційного пакета Євросоюзу,
– анонсував український президент.
Він перерахував усе, що "найбільш болісно для Росії, а відповідно, найбільш корисно для миру":
- російська нафта;
- інфраструктура торгівлі енергоресурсами;
- банки;
- фінансові схеми.
Дякую всім, хто адвокатує необхідність посилення санкцій і ухвалює сильні рішення,
– висловив вдячність Володимир Зеленський.
Зауважте! Він розповів, що детально обговорив з Президенткою Єврокомісії вчорашню розмову з Президентом Трампом і спільну дипломатичну роботу з партнерами, адже Європа має бути в процесі. Тому всі кроки повинні максимально координуватися.