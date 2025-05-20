Які санкції ввела Велика Британія 20 травня

Окрім російських фізосіб та суден тіньового флоту, під англійські санкції попала, зокрема, Санкт-Петербурзька валютна біржа, передає 24 Канал з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Великої Британії.

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Наприклад, до списку організації та особи, що беруть участь у підтримці російського оборонного сектору, увійшло 7 товариств з обмеженою відповідальністю, одна особа, 2 відкритих акціонерних товариства та одна компанія.

Водночас до списку тих, хто причетний до поширення російської дезінформації, було внесено 15 осіб, серед яких є Олег Сухорков, Ярослав Савенко та інші.

Найбільший список організацій, які потрапили під санкції, належить до сектору тих, що беруть участь у фінансовому секторі Росії.

Нагадуємо! Станом на 20 травня Європейський союз ухвалив 17 пакет санкцій проти Росії. Найбільше обмеження стосуватимуться тіньового флоту – майже 200 російських кораблів.