Коли почне діяти 17 пакет санкцій проти Росії

Відомо, що наразі готується 18 пакет антиросійських санкцій, передає 24 Канал з посиланням на соцмережі міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цакхна.

Читайте також У ЄС домовилися ухвалити 17 пакет санкцій: стала відома дата

Путін не змінив своїх цілей – він все ще хоче знищити Україну та переписати кордони Європи. Він відхилив пропозиції щодо припинення вогню та продовжує жорсткі атаки на Україну,

– додав голова МЗС Естонії.

Він зауважив, що Естонія твердо підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Що найбільше постраждає від нового пату санкцій

Ще раніше Комітет постійних представників ЄС (Coreper) ухвалив сьогодні подальші санкції проти Росії, повідомляє Укрінформ.

Санкції завдадуть додатковий удар удару по тіньовому флоту Росії, під них підпадають майже 200 суден, включаючи танкери. Додатково до списку включені 30 фірм, що були залучені до обминання санкцій, зокрема, щодо використання товарів подвійного призначення,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, будуть застосовані індивідуальні санкції ще й проти 75 осіб та компаній, що пов'язані із російським військово-промисловим комплексом.