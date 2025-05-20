Коли санкції сильніше вдарять по економіці Росії
Згідно з цими даними, вони вже доходять до того етапу, коли змушені покладатися на ланцюги постачання, передає 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".
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Тож ефект від санкцій буде ще сильнішим у найближчі місяці,
– заявила Каллас.
Вона також повідомила, що Єврокомісія пропонуватиме включити в нього обмеження щодо:
- ціни на нафту;
- енергетичного сектору;
- банківського сектору.
Росіяни хочуть, щоб ми повірили, що санкції не працюють, що вони шкодять нам більше, ніж їм. Але це неправда. Ми бачимо це з розвідувальних даних,
– наголосила Кая Каллас.
Вона додала, що росіяни дуже сильні в пропаганді. Завжди такими були, і це треба мати на увазі.
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