Коли санкції сильніше вдарять по економіці Росії

Згідно з цими даними, вони вже доходять до того етапу, коли змушені покладатися на ланцюги постачання, передає 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Тож ефект від санкцій буде ще сильнішим у найближчі місяці,

– заявила Каллас.

Вона також повідомила, що Єврокомісія пропонуватиме включити в нього обмеження щодо:

ціни на нафту;

енергетичного сектору;

банківського сектору.

Росіяни хочуть, щоб ми повірили, що санкції не працюють, що вони шкодять нам більше, ніж їм. Але це неправда. Ми бачимо це з розвідувальних даних,

– наголосила Кая Каллас.

Вона додала, що росіяни дуже сильні в пропаганді. Завжди такими були, і це треба мати на увазі.

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