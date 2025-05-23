G7 про активи Росії

Для розмороження своїх активів Росія має відшкодувати Україні усі завдані збитки, повідомляє 24 Канал з посиланням на спільне комюніке, ухвалене за підсумками саміту міністрів фінансів країн G7.

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Ми підтверджуємо, що відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою агресію та не відшкодує збитки, завдані нею Україні,

– вказується в документі.

Міністри фінансів "Великої сімки" також висловили підтримку чинним зусиллям із припинення вогню та у разі, якщо про це домовитися не вдасться, вони розглядатимуть усі можливі варіанти, в тому числі збільшення тиску шляхом подальшого посилення санкцій.

США проти згадки підтримки України у заяві G7

США виступили проти включення пунктів про "подальшу підтримку" України до фінальної заяви міністрів фінансів G7, які зібралися цього тижня на зустріч у Канаді.

За словами двох учасників обговорень, американська делегація наполягала на виключенні з документа формулювань, що згадують "подальшу підтримку" Києва. Також Вашингтон заперечив проти того, щоб у тексті заяви було використано слово "незаконне" стосовно повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Канада, яка цього року головує у G7, приймала серію зустрічей міністрів фінансів країн "Великої сімки" до четверга. Ці перемовини – прелюдія до великого саміту лідерів G7, який відбудеться 15 – 17 червня в провінції Альберта. Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив Володимира Зеленського взяти участь у цьому заході.

