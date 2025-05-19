Фінляндія уклала угоду з Європейською комісією про постачання Україні важких боєприпасів на суму 90 мільйонів євро. Закупівлю здійснюватимуть у фінських виробників, а кошти на неї надійдуть із прибутків від заморожених російських активів. Таке рішення реалізовують країни ЄС через Європейський фонд миру (EPF). Передає 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії.

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Фінська зброя для України

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен поділився подробицями домовленості щодо передачі Україні боєприпасів у рамках європейської ініціативи, використовуючи прибутки від заморожених активів Росії.

Нам вдалося домовитися про додаткове фінансування для підтримки України. Кошти надійшли від заморожених російських активів. Продукцію закуповуємо у фінської промисловості – це підтримує зайнятість у країні – і передаємо Україні для зміцнення її обороноздатності. Я дуже задоволений цим результатом,

– зазначив міністр.

Непохитна фінська підтримка

Хяккянен також заявив, що новий пакет допомоги доповнить національну програму підтримки України на 660 мільйонів євро. Він підкреслив, що це зблизить фінську оборонну галузь з процесом надання допомоги, а також продемонструє, що інвестиції у виробництво боєприпасів були виправданими.

Деталі щодо змісту, способу або графіка постачання наразі не розголошуються.

До слова, Росія активізує підготовку до передислокації військ, зміцнюючи інфраструктуру біля кордонів із НАТО та Фінляндією після війни з Україною.