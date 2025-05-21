Цього тижня в Канаді, яка цього року головує в G7, відбувається зустріч міністрів фінансів країн "Великої сімки". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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СШАА проти згадки підтримки України у заяві G7

За словами двох учасників обговорень, американська делегація наполягала на виключенні з документа формулювань, що згадують "подальшу підтримку" Києва. Також Вашингтон заперечив проти того, щоб у тексті заяви було використано слово "незаконне" стосовно повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Канада, яка цього року головує у G7, приймає серію зустрічей міністрів фінансів країн Великої сімки до четверга. Ці перемовини – прелюдія до великого саміту лідерів G7, який відбудеться 15 – 17 червня в провінції Альберта. Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив Володимира Зеленського взяти участь у цьому заході.

Нагадаємо, Трамп прокоментував можливе запровадження нових санкцій проти Росії. Він заявив, що рішення про нові санкції проти Росії ухвалюватиме особисто, залежно від поведінки Москви.