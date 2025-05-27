Про це у колонці The Wall Street Journal написав сенатор-республіканець Ліндсі Грем, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін зреагує миттєво: у Європи є спосіб зробити Росії боляче

Що сказав Грем про санкції

"Для миру потрібні партнери, які бажають його досягти. У той час як Україна чітко дала зрозуміти, що готова до такого завершення, Росія вигадує більше виправдань, ніж може витримати ринок", – написав американський сенатор.

Він нагадує, що Дональд Трамп наразі очікує від Володимира Путіна документ з вимогами Москви щодо припинення вогню. За його словами, від цієї відповіді залежить подальший курс Вашингтона, і Сенат готовий до обох варіантів.

Законопроєкт поставить Росію на торговий острів, обклавши 500% митами будь-яку країну, яка купує московські енергоносії. Наслідки варварського вторгнення Росії мають стати реальністю для тих, хто її підтримує. Якщо Китай чи Індія припинять купувати дешеву нафту, військова машина Путіна зупиниться,

– ідеться у матеріалі.

Також він зазначив, що законопроєкт про "драконівські" санкції проти Росії має вже 82 співавтори, роботу щодо нього координують з Білим домом: "Я сподіваюся на краще, але коли справа доходить до бандита в Москві, нам усім слід готуватися до того, що він буде продовжувати в тому ж дусі".

До слова, раніше The Wall Street Journal писало, що Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії вже цього тижня. Трамп дедалі більше розчарований постійними атаками Путіна по Україні та повільними темпами мирних переговорів.