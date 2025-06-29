Таку думку висловив сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Juice.

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Як могла змінитися думка Трампа

Згідно з оприлюдненою інформацією, співавтор законопроєкту про посилення санкцій проти Ліндсі Грем повідомив, що американський президент Дональд Трамп підтримує розгляд документа.

Водночас у мережі поширюють заяву президента США у Truth Social про санкційні новини для Росії вже у понеділок, 30 червня. Утім, ця інформація не відповідає дійсності, такої публікації немає.



Останні дописи Дональда Трампа у Truth Social / Скриншот 24 Каналу

Сенат США, як раніше повідомляв Ліндсі Грем, готовий запровадити проти Росії санкції, які перетворять її на торговий острів, обклавши 500% митами будь-яку країну, яка купує російські енергоносії.