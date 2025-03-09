Так, Грем в інтерв'ю Fox News Sunday 9 березня повідомив, що подасть новий законопроєкт щодо санкцій проти Росії вже наступного тижня, передає 24 Канал із посиланням на "Голос Америки".

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Що пропонує Грем

Сенатор розповів, що він запропонує ввести санкції проти банківського сектору й енергетики Росії, аби змусити її сісти за стіл переговорів. Республіканець наголосив, що у разі, якщо окупанти не підуть на припинення вогню та мирні перемовини, США повинні ввести проти них "пекельні санкції".

Грем також висловився проти рішення США зупинити військову допомогу Україні та передачу їй розвідданих. Він вважає, що і поставки зброї та надання розвідданих треба поновити до того, як відбудеться припинення вогню. "Якщо ми відмовимось від України, це буде гірше, ніж в Афганістані", – підсумував чиновник.

Нагадаємо, що після скандальної зустрічі Зеленського та Трампа в Овальному кабінеті Грем розкритикував українського президента. Він закликав його змінити поведінку або піти у відставку.