Про це у розмові з 24 Каналом розповів журналіст-міжнародник Олександр Демченко, додавши, що величезна кількість громадян Росії не матимуть змоги сплатити за комунальні послуги, не кажучи вже про інші потреби.

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Коли Путін буде готовий зробити паузу

Путін, на думку журналіста-міжнародника, прекрасно знає, що з такими цінами на нафту і навіть з таким президентом США як Дональд Трамп, з тиском з боку Європи, світовою кон'юнктурою, та й з його внутрішньою ситуацією (є проблеми з оборонною сферою, підприємства не можуть виготовляти більше своїх можливостей), він не зможе воювати довго, як те планує. Однак при цьому в російського диктатора плани нарощувати ескалацію.

"Путін розуміє, що для того, аби спробувати врятуватись, можна почати і якусь велику війну. Європейці підрахували, що така може обійтися світовій економіці в 1,5 трильйона доларів. Думаю, що і таку ціну Путін готовий буде заплатити, аби тільки зберегти владу", – вважає Демченко.

Очільник Кремля, на думку журналіста, готовий буде зробити паузу тільки тоді, коли в нього закінчаться гроші або він усвідомить, що справи дійсно кепські. Зараз, на думку Демченка, у Трампа наступає важлива мить.

Він може дотиснути й прискорити всі ці процеси в Росії, запровадивши санкції, провівши жорсткі переговори з Путіним, організувавши тиск на нафтовий ринок, закривши російський тіньовий нафтовий бізнес.

"В нього є влада, аби це все зробити. Інша справа – піде він на це чи ні, бо в нього всередині Овального кабінету є сили, які борються між собою", – озвучив журналіст-міжнародник.

Що може стати колосальною помилкою Путіна

Демченко припустив, що американський лідер спробує в черговий раз розморозити переговорний процес з Путіним, але цього разу спробувати шляхом шантажу, ультиматумів, тиску дотиснути ситуацію до того, аби з боку Росії була хоча б спроба перемир'я.

"Припускаю, що Путін відмовиться, бо він вважає, що в нього все під контролем. Це буде його колосальна помилка. Я думаю, що в Кремлі не до кінця оцінили наскільки змінилась ситуація за останній тиждень, за період цієї короткочасної ірано-ізраїльської війни", – озвучив Демченко.

За переконанням журналіста-міжнародника, ситуація змінилась суттєво. По-перше, всі побачили, що Путін "кидає" своїх партнерів (Іран). По-друге, він нічого не може протиставити Трампу та його силі, американській оборонній промисловості. По-третє, всі побачили, що президент США може розігратися і надати Україні американські ракети й літаки, які за потужністю не порівняти з російськими.

Путін в найближчій перспективі, на думку Демченка, буде припускатися величезних помилок, які приведуть його врешті до дуже плачевного результату. Якщо говорити про рецесію, то це означає тільки одне – російській економіці кінець. Вся сировинна економіка (нафта, газ, вугілля, аграрна сфера) перебуває у великій кризі.

Сотні тисяч росіян опиняться на вулиці, а пенсіонери будуть штабелями вмирати, бо в них просто не буде грошей заплатити за тарифи, продукти. В Росії починається велика катастрофа, яку всі так довго чекали,

– підкреслив Демченко.

Він переконаний, що як тільки ця катастрофа увійде у двері росіян, тільки тоді з боку Росії почнуться поступові кроки задля припинення вогню. Однак поки що Путін буде промацувати Трампа, намагатися його обманути, маніпулювати ним й постійно ескалювати ситуацію.