Про це в етері 24 Каналу зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, додавши, що найголовніше те, що не втілився сценарій, який прогнозувався у випадку, якщо Іран перекриє Ормузьку протоку. Тоді планувалась, що Ізраїль спробує уразити економічні об'єкти Ірану, які забезпечують його функціонування.

Дивіться також Очільник МЗС Ірану у Москві: чи наважиться Путін допомогти союзнику і прямо піти проти США

В чому Росія могла відмовити Ірану

Нині помітна деталь довкола ситуації на Близькому Сході, яка ймовірніше нікуди не зникне – це те, що Росія не допомогла Ірану. При тому, що вважалась її партнером, а очільник іранського МЗС Аракчі побував у Кремлі з візитом на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем. Однак окрім словесної підтримки Москва нічим суттєвим Тегерану не допомогла.

"Один з відомих дубайських каналів зазначив, що "Росія "кинула" Іран". Вже є конспірологічні теорії про те, що під час візиту міністра закордонних справ Ірану Аракчі до Москви Тегеран просив про дві речі: щоб Росія тимчасово забрала до себе його уран; щоб Росія повернула ракети, які він їй давав", – розповів Ус.

Наскільки відомо, Росія не погодилась ані на перший, ані на другий пункт. Ус припустив, що трагедія у Дніпрі може бути пов'язана з тим, що Росія хотіла швидко використати ці ракети, аби не повертати їх Тегерану.

Іран запам'ятає цей крок Росії, це створить дуже велику тріщину у відносинах між ними. Невідомо, чим ці ускладнення завершаться, тому що зараз Іран чітко розуміє, що Росія йому не друг. Це розумітиме і Китай,

– наголосив Ус.

Союзники Росії усвідомлюють, що на словах вона може бути дружньою для них країною, а коли доходить до реальних кроків, то може самоусунутися. Ці події на Близькому Сході та відсутність допомоги з боку Росії Ірану, на думку Уса, можуть коштувати росіянам дуже багато.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень підсумував, що Росія втратила контроль в цьому регіоні набагато раніше, ще після зміни режиму в Сирії. Країна-агресорка була глобальним гравцем саме через свою присутність там і в Африці.

Сирія була логістичним шляхом до Африки й забезпечувати там своє перебування Кремль міг саме через те, що були розміщені його військові бази в Сирії. Тепер зберігати свою присутність в Африці після втрати впливу в Сирії Москві стає дедалі складніше.