Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на іранські та російські ЗМІ.

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Що відомо про приїзд глави іранського МЗС у Москву

Аббас Арагчі сказав, що Іран надає величезного значення консультаціям з Росією у "поточних небезпечних обставинах", мавши на увазі ескалацію подій на Близькому Сході.

У поточних нових небезпечних обставинах, коли світопорядок фактично перебуває під загрозою, наші консультації з Росією, безумовно, можуть мати велике значення,

– зазначив міністр в етері іранської держтелерадіокомпанії.

За його словами, Тегеран і Москва "намагаються координувати позиції одна з одною". Арагчі сказав, що Росія та Іран "завжди мали спільні занепокоєння, спільні тривоги та спільних противників".

Глава МЗС Ірану також висловив подяку Москві за "осуд атак США на ядерні об'єкти Ірану".

"Атака Америки – напад і агресія, яка має бути однозначно засуджена", – сказав він.

У Москві 23 червня запланована зустріч Аббаса Арагчі з російським президентом Володимиром Путіним, під час якої, за словами міністра, буде обговорено питання, як "протистояти спільним для Росії та Ірану викликам та загрозам".

Путін та Арагчі зустрілися

Російські пропагандистські ЗМІ також поширили відео, як Путін та Арагчі зустрілися у Кремлі.

Путін зустрічає Арагчі у Кремлі: дивіться відео

Журналісти пишуть, що Путін, звернувшися до Арагчі, сказав, щоб той передав його "найкращі побажання" президенту та верховному лідеру Ірану. На це глава Іранського МЗС відповів, що "Росія на правильному боці історії", а верховний лідер та президент "передають вам свої найкращі вітання".

Володимир Путін також назвав удар по Ірану "неспровокованою агресією" і заявив про "сприяння іранському народу"

Володимир Путін назвав "неспровокованою агресією" атаку Ірану: дивіться відео

Путін також зазначив, що у Москви та Тегерана "давні, добрі, надійні відносини", і Росія робить зусилля "для того, щоб сприяти іранському народу".

Своєю чергою Арагчі сказав, що "агресивні дії" Ізраїлю та США, які завдають ударів по Ірану, "цілком нелегітимні, порушують міжнародні правила та міжнародні норми". "Ми зараз захищаємо свій суверенітет і країну, і наш захист має легітимний характер", – заявив міністр.

Примітно, що слова російського диктатора звучать особливо цинічно на тлі того, що він сам завдав комбінованого удару по Києву, влучив у цивільні будівлі та вбив мирних українців вночі 23 червня.

До слова, перед поїздкою до Москви Аббас Арагчі заявив, що США "перейшли червону лінію", обстрілявши ядерні об'єкти Ірану. За його словами, Дональд Трамп "не лише зрадив Іран, а й обдурив американців".