Відповідну заяву іранський дипломат зробив у неділю, 22 червня, під час пресконференції у Стамбулі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Як в Ірані прокоментували атаку на їхні об'єкти

Іранський міністр заявив, що Дональд Трамп, увійшовши у конфлікт на Близькому Сході, обдурив "власних виборців", оскільки ще під час проведення кампанії обіцяв назавжди покласти край американським війнам.

За його словами, після цього Іран "мобілізує всі можливості для захисту своїх інтересів безпеки та народу". Журналісти також поцікавилися у дипломата, чи відкритий Тегеран до дипломатії, на що той відповів неоднозначно.

Моя країна зазнала нападу, агресії, і ми повинні реагувати, спираючись на наше законне право на самооборону,

– заявив він.

Також у міністра поцікавилися, чи планує Іран завдати удару по американських військових базах на Близькому Сході чи закрити Ормузьку протоку, проте він не відповів нічого конкретно, відмовившись від уточнень.

"У нас є безліч варіантів. І це все", – резюмував він.

До слова, адміністрація Дональда Трампа припускає, що Іран може помститися за нещодавні удари по його трьох головних ядерних об'єктах. Потенційну відповідь від Тегерану очікують впродовж найближчих 48 годин.