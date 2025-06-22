Потенційну відповідь від Тегерану очікують впродовж найближчих 48 годин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Іран може помститися

Видання, посилаючись на двох чиновників оборонного відомства та високопоставленого чиновника Білого дому, повідомило, що у Дональда Трампа наразі готуються до потенційної відповіді з боку Ірану, що викликає особливе занепокоєння.

За словами джерел NBC News, зараз достеменно невідомо, чи будуть будь-які відповідні заходи у відповідь з боку Ірану спрямовані на закордонні чи внутрішні об'єкти, чи все ж помста з боку Тегерану охопить обидва вищезгаданих варіанти.

Раніше двоє чиновників, ознайомлених із цим питанням, заявляли, що Іран вже має плани щодо атак на американські бази та об'єкти на Близькому Сході, якщо виникне така потреба. Зауважимо, що ЗМІ писали про можливі атаки.

Водночас американські бази та об'єкти перебувають у найвищому стані бойової готовності протягом кількох місяців. Але після того, як Ізраїль вдарив по Ірану 13 червня, занепокоєння щодо потенційних атак на американські об'єкти зросло.

Нагадаємо, Іран погрожував атакувати американські, британські та французькі військові бази на Близькому Сході. Тегеран заявляв, що вживе заходів, якщо західні країни допоможуть блокувати іранські удари по Ізраїлю.

А після атаки з боку США на ядерні об'єкти Організація з атомної енергії Ірану заявила, що не дозволить зупинити розвиток своєї "національної промисловості", натякнувши на подальший ядерний розвиток країни.