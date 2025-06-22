Відповідну заяву він зробив увечері у суботу, 21 червня, під час звернення до нації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім у соцмережі Х.

Дивіться також Tomahawk, В-2 та протибункерні бомби: стало відомо, чим США били по ядерних об'єктах Ірану

США можуть знову атакувати Іран

Після американського удару по ключових іранських ядерних об'єктах Дональд Трамп попередив Тегеран про додаткові потенційні наслідки для Ірану, якщо той не захоче піти назустріч та встановити мир.

Буде або мир, або трагедія для Ірану, набагато більша, ніж та, яку ми спостерігали протягом останніх восьми днів. Пам’ятайте, що залишилося ще багато цілей. Сьогоднішня була найскладнішою з усіх і, можливо, найсмертоноснішою. Але якщо мир не настане швидко, ми будемо переслідувати інші цілі з точністю, швидкістю та майстерністю,

– заявив президент США.

До слова, раніше він розповів про успішну атаку на ядерні об'єкти в Ірані. За його словами, американські літаки вразили три об'єкти, зокрема Натанз, Ісфахан та Фордо. На останній скинули "повну кількість бомб".

Згодом він уточнив, що удари були військовим успіхом, ключові об'єкти збагачення урану в Ірані повністю знищені. Також Трамп повідомив, що США та Ізраїль співпрацювали під час атаки на Іран.