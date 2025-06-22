Бомбами та ракетами були уражені ядерні об'єкти цієї країни. Трамп запевнив, що вони знищені, як зауважив 24 Канал.

Хронологія атаки США атакували Іран із повітря, цілили в ядерні об'єкти: що зараз відбувається на Близькому Сході

Основні тези звернення Дональда Трампа щодо атаки на Іран

Президент США Дональд Трамп о 5 ранку 22 червня 2025 року виступив зі зверненням щодо ударів США по Ірану. Найголовніше з того, що він заявив, ось:

Удари були військовим успіхом, ключові об'єкти збагачення урану в Ірані повністю знищені .

. Іран повинен укласти мир, інакше наступні атаки будуть навіть більш руйнівними – залишилося ще багато цілей.

Також Трамп повідомив, що США та Ізраїль співпрацювали під час атаки на Іран – "як команда, як ніколи раніше".

Сам Іран глава Білого дому назвав близькосхідним хуліганом, який 40 років говорив "смерть Америці, смерть Ізраїлю". І тепер Іран повинен укласти мир, а якщо він не зупиниться – з ним трапиться ще більша трагедія.

Якщо мир не настане найближчим часом, ми завдамо ударів по інших цілях швидко й ефективно. Їх залишилося ще багато і ми знищимо їх за лічені хвилини,

– сказав Трамп.

І ще він анонсував пресконференцію глави Пентагону про атаку о 15:00 за київським часом. Зауважимо, що сама подія сталася близько 2 – 3 ночі, і вперше про неї стало відомо із допису самого Трампа у соцмережах.