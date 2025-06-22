Бомбами и ракетами были поражены ядерные объекты этой страны. Трамп заверил, что они уничтожены, как заметил 24 Канал.
Хронология атаки США атаковали Иран с воздуха, целились в ядерные объекты: что сейчас происходит на Ближнем Востоке
Основные тезисы обращения Дональда Трампа относительно атаки на Иран
Президент США Дональд Трамп в 5 утра 22 июня 2025 года выступил с обращением относительно ударов США по Ирану. Самое главное из того, что он заявил, вот:
- Удары были военным успехом, ключевые объекты обогащения урана в Иране полностью уничтожены.
- Иран должен заключить мир, иначе следующие атаки будут даже более разрушительными – осталось еще много целей.
Также Трамп сообщил, что США и Израиль сотрудничали во время атаки на Иран – "как команда, как никогда раньше".
Сам Иран глава Белого дома назвал ближневосточным хулиганом, который 40 лет говорил "смерть Америке, смерть Израилю". И теперь Иран должен заключить мир, а если он не остановится – с ним случится еще большая трагедия.
Если мир не наступит в ближайшее время, мы нанесем удары по другим целям быстро и эффективно. Их осталось еще много и мы уничтожим их за считанные минуты,
– сказал Трамп.
И еще он анонсировал пресс-конференцию главы Пентагона об атаке в 15:00 по киевскому времени. Заметим, что само событие произошло около 2 – 3 ночи, и впервые о нем стало известно из сообщения самого Трампа в соцсетях.