Потенциальный ответ от Тегерана ожидают в течение ближайших 48 часов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Иран может отомстить

Издание, ссылаясь на двух чиновников оборонного ведомства и высокопоставленного чиновника Белого дома, сообщило, что у Дональда Трампа сейчас готовятся к потенциальному ответу со стороны Ирана, что вызывает особое беспокойство.

По словам источников NBC News, сейчас точно неизвестно, будут ли какие-либо ответные меры со стороны Ирана направлены на зарубежные или внутренние объекты, или все же месть со стороны Тегерана охватит оба вышеупомянутых варианта.

Ранее двое чиновников, ознакомленных с этим вопросом, заявляли, что Иран уже имеет планы по атакам на американские базы и объекты на Ближнем Востоке, если возникнет такая необходимость. Заметим, что СМИ писали о возможных атаках.

В то же время американские базы и объекты находятся в наивысшем состоянии боевой готовности в течение нескольких месяцев. Но после того, как Израиль ударил по Ирану 13 июня, беспокойство относительно потенциальных атак на американские объекты возросло.

Напомним, Иран угрожал атаковать американские, британские и французские военные базы на Ближнем Востоке. Тегеран заявлял, что примет меры, если западные страны помогут блокировать иранские удары по Израилю.

А после атаки со стороны США на ядерные объекты Организация по атомной энергии Ирана заявила, что не позволит остановить развитие своей "национальной промышленности", намекнув на дальнейшее ядерное развитие страны.