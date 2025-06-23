Про це повідомляє Sky News, посилаючись на джерела, передає 24 Канал. Припускають, що таким чином у США може зрости ймовірність терористичних атак.

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Що про це відомо

Згідно з даними джерел NBC News серед американських чиновників та особи, ознайомленою із цією ситуацією, відповідне попередження надійшло до Дональда Трампа через посередника під час саміту G7 у Канаді, який він покинув раніше.

Його адміністрація, а також правоохоронні органи у ключових містах перебувають у стані підвищеної готовності до будь-яких потенційних заходів помсти всередині Сполучених Штатів,

– ідеться у повідомленні.

Видання наводить нещодавню заяву Міністерства внутрішньої безпеки США, яке у неділю, 22 червня, повідомило, що конфлікт на Близькому Сході, зокрема з Іраном, створює підвищену загрозу на території Сполучених Штатів.

"У США може зрости ймовірність терористичних атак, "якщо іранське керівництво видасть релігійну постанову, що закликає до насильства у відповідь проти цілей на батьківщині", – зазначають у публікації.

Припускають, що Іран може розпочати кібератаки на мережі США та атакувати чиновників уряду. Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив NBC News, що адміністрація "дуже уважно" розглядає можливість нападу на США.

Нагадаємо, NBC News також повідомляло, що у Дональда Трампа наразі готуються до потенційної відповіді з боку Ірану, проте невідомо, чи заходи у відповідь спрямують на зовнішні, чи на внутрішні об'єкти США.