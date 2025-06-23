Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на источники, передает 24 Канал. Предполагают, что таким образом в США может возрасти вероятность террористических атак.

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Что об этом известно

Согласно данным источников NBC News среди американских чиновников и лица, ознакомленного с этой ситуацией, соответствующее предупреждение поступило к Дональду Трампу через посредника во время саммита G7 в Канаде, который он покинул ранее.

Его администрация, а также правоохранительные органы в ключевых городах находятся в состоянии повышенной готовности к любым потенциальным мерам мести внутри Соединенных Штатов,

– говорится в сообщении.

Издание приводит недавнее заявление Министерства внутренней безопасности США, которое в воскресенье, 22 июня, сообщило, что конфликт на Ближнем Востоке, в частности с Ираном, создает повышенную угрозу на территории Соединенных Штатов.

"В США может возрасти вероятность террористических атак, "если иранское руководство выдаст религиозное постановление, призывающее к насилию в ответ против целей на родине", – отмечают в публикации.

Предполагают, что Иран может начать кибератаки на сети США и атаковать чиновников правительства. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил NBC News, что администрация "очень внимательно" рассматривает возможность нападения на США.

Напомним, NBC News также сообщало, что у Дональда Трампа сейчас готовятся к потенциальному ответу со стороны Ирана, однако неизвестно, или ответные меры направят на внешние, или на внутренние объекты США.