Об этом свидетельствуют данные американской разведки и слова военных, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что угрожает базам США

По словам американских чиновников, поддерживаемые Ираном боевики готовятся к нападениям на базы США в Ираке. Кроме того, собеседники не отрицают возможность удара по американским объектам и в Сирии.

Однако пока эти группировки воздерживаются от действий, и, по словам одного из американских чиновников, иракские власти прилагают значительные усилия, чтобы убедить боевиков не прибегать к атакам,

– говорится в сообщении.

К слову, Иран угрожал атаковать американские, британские и французские военные базы на Ближнем Востоке. Тегеран заявлял, что примет меры, если западные страны помогут блокировать иранские удары по Израилю.

Впрочем, после этого США нанесли удары бомбами и ракетами по трем ядерным объектам в Иране.