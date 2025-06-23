Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Госдепа США.

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К чему призвали в Госдепе США своих граждан

Сообщение Государственный департамент США выпустил на фоне американских ударов по иранским ядерным объектам и угроз Тегерана осуществить ответный обстрел.

Конфликт между Израилем и Ираном привел к перебоям в путешествиях и периодическому закрытию воздушного пространства на Ближнем Востоке. Существует вероятность демонстраций, направленных против граждан и интересов США за рубежом. Государственный департамент советует гражданам США во всем мире проявлять повышенную осторожность,

– говорится в сообщении.

Журналисты Reuters также писали, что Министерство национальной безопасности США предупредило о "повышенной угрозе" в Америке, ссылаясь на возможность осуществления кибератак или целенаправленного насилия.

Правоохранительные органы в крупных городах США усилили патрулирование, в частности возле религиозных, культурных и дипломатических объектов.

К слову, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна "мобилизует все возможности для защиты своих интересов безопасности и народа" после американской атаки по ядерным объектам. В то же время каким именно будет этот ответ глава иранского МИД не уточнил.