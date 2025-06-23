В мае 2025 года цены на нефть очень серьезно "просели". Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что тогда россияне заработали значительно меньше средств.

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В Европе уже говорили об уменьшении "ценового потолка" на нефть, но когда началось обострение на Ближнем Востоке, – цены выросли. Теперь все зависит, как будут развиваться события дальше. Если мы увидим "игру в длинную", то цены останутся высокими.

Если с 23 июня удастся не допустить существенного расширения эскалации, то стоит помнить, что в июле 2025 года будет повышение нормы добычи нефти в странах ОПЕК+. Говорится о дополнительных 411 тысяч баррелей в сутки. Это приведет к тому, что цены на нефть пойдут вниз.

Но сейчас я вижу 2 очень рискованные сценарии развития событий. Первый – перекрытие Ормузского пролива между Оманом и Ираном. Тогда нефтяные страны региона не смогут поставлять свое сырье на внешние рынки,

– подчеркнул Иван Ус.

Но еще хуже сценарий, если Иран выполнит свое обещание и начнет атаковать нефтяные регионы Саудовской Аравии и ОАЭ. Тогда цены могут вырасти до 125 долларов за баррель, что приведет к хаосу в мире. Покупатели будут искать нефть не на Ближнем Востоке. Это прежде всего Россия.

Так страна-агрессор сможет серьезно надавить на всех наших партнеров и начать их шантажировать. Поэтому Кремль точно заинтересован в том, чтобы конфликт продолжался, Иран продолжал свои удары.

Но с другой стороны, их не может не пугать, что США все-таки нанесли удары по иранским бункерам. Нет гарантии, что когда-то эти бомбы не полетят в Россию.