Про це пише 24 Канал із посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

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Наслідки російського обстрілу

Росіяни цинічно вдарили по Дніпру 24 червня. Унаслідок обстрілу пошкоджено гуртожиток, гімназію та адмінбудівлю. Окрім цього, постраждали 14 шкіл і дитячих садків, міська лікарня та поліклініка. Також є значні руйнування у приватному секторі.

Наразі відомо про 1 загиблу людину та 20 поранених осіб.

Серед них двоє дітей – 13-річна дівчинка і хлопець 16 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості,

– розповіли в обласній адміністрації.

У Самарі, додав Лисак, наразі відомо про 2 загиблих та 3 постраждалих.

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Також унаслідок обстрілу вибуховою хвилею було пошкоджено пасажирський потяг "Одеса – Запоріжжя".