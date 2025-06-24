Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю. Росія завдала чергового ракетного удару по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки було пошкоджено пасажирський потяг №52 сполученням Одеса – Запоріжжя.

Читайте також Нічна атака на Сумщину: удвічі зросла кількість постраждалих, половина з них – діти

Росіяни пошкодили цивільний потяг

За інформацією пресслужби Укрзалізниці, вибухова хвиля зачепила потяг під час руху по Дніпропетровській області, коли в регіоні тривала повітряна тривога. На місце одразу виїхали рятувальники та медики. Пасажирів оперативно евакуювали в укриття.

Інформація про пряме влучання ракети у вагон не підтверджується. У ДСНС уточнили, що за попередніми даними, ураження поїзда не було — пошкодження спричинила саме вибухова хвиля від потужного удару в районі.

Укрзалізниця уже готує підмінний рухомий склад по Дніпру для того, щоб перевезти пасажирів далі до Запоріжжя. Також там наголосили, що попри обстріли залізничники продовжують працювати цілодобово й у найскладніших умовах.