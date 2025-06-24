Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію та ДСНС. На місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики.

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Що відомо про наслідки удару

Унаслідок нічної російської атаки пошкоджено близько 30 житлових будинків та 4 автівки.

Загинули 3 людини – жінка та чоловік з різних родин, а також 8-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів.

– жінка та чоловік з різних родин, а також 8-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів. Постраждало 6 осіб, серед яких 3 дитини. Їх госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості.

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За даними ДСНС, йдеться про один із населених пунктів Верхньосироватської громади. Атака спричинила масштабні руйнування в житловому секторі – на території 6 приватних домоволодінь одночасно горіло близько 15 будівель.

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Нагадаємо, уночі 24 червня вибухи також пролунали в Харкові, місто атакували щонайменше 7 російських БпЛА. Ворог поцілив у приватний сектор поблизу лікарні Немишлянського району міста, а також у цивільне підприємство.