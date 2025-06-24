Про це пише 24 Канал з посиланням на Ігоря Терехова.

Дивіться також Ворог масовано вдарив по Сумщині: є постраждалі та руйнування

Вибух у Харкові

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

О 2:11 мер Харкова повідомив, що місто атаковане ворожим БпЛА. Там пролунав вибух.

За попередньою інформацією, у повітрі ще можуть бути безпілотники – будьте обережні!

– повідомив міський голова.

Через декілька хвилин Терехов інформував, що було чутно ще один вибух у місті. Станом на 2:20 атака ворожими дронами на Харків триває.