Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
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"Шахеди" атакують Київську область
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Вночі 24 червня російські окупанти знову тероризують українські міста ударними БпЛА. В Повітряних силах о пів на першу годину ночі повідомляли про ворожі БпЛА південніше Києва.
Вже о 0:46 на Київщині було зафіксовано рух ворожих БпЛА.
У регіоні працюють сили ППО,
– інофрмували в ОВА.
Там наголосили, що не можна фотографувати та знімати роботу наших захисників.
Нагадаємо, в ніч проти 23 червня противник атакував Україну 368 засобами повітряного нападу. Основним напрямком удару був Київ.