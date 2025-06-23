Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Дивіться також Стрілецька зброя не дістає до "Шахедів: як Росія змінила тактику дронових атак

Як відпрацювала ППО 23 червня

Оборонці неба збили із 20:00 22 червня збили 354 повітряні цілі ворога. Серед озброєння, яке російни запустили по Україні було:

352 ударниих БпЛА типу "Шахед" (до 160 штук) і безпілотників-імітаторів різних типів. Дрони летіли з Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ;

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрога та Брянської області;

5 крилатих ракет Іскандер-К, запущених з Курська.

Завдяки силам авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем і мобільних вогневих груп 146 ворожих "Шахедів" і БпЛА інших типів збиті вогневими засобами, а 193 – локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.

Також цілі не досягли 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та вдалося збити 5 ракет Іскандер-К.

Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області,

– йдеться в повідомленні військових.

Збиті цілі станом на ранок 23 червня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, станом на 09:20 внаслідок атаки по Києву загинули 6 людей. Відомо про 15 постраждалих. Вороже озброєння знову зруйнувало будинок в столиці. На місці триває розбір завалів.