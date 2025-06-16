Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що це є частиною зміни тактики ворога, спрямованої на ускладнення перехоплення "Шахедів".

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Як Росія змінила тактику застосування "Шахедів"

Говорити про те, що Україна тепер не може збивати "Шахеди" взагалі – неправильно. Так, стало важче, оскільки противник адаптується, аналізує нашу оборону та намагається її обходити. Але окрім стрілецької зброї, Україна використовує багато інших засобів: зенітно-ракетні комплекси, авіацію, системи радіоелектронної боротьби, які успішно збивають або "глушать" ці дрони.

Будь-яке послаблення системи ППО дається взнаки, але наразі не є критичним. Якщо аналізувати звіти Генштабу, видно, що більшість дронів перехоплюється або втрачає зв'язок з оператором завдяки РЕБ. Також фіксуються випадки ефективної роботи нашої авіації.

Це не того рівня технічний засіб, про який можна говорити, що він настільки удосконалений, що способів його знищити немає. Є, і збивається, і дотепер ефективно все працює,

– наголосив Іван Тимочко.

Ворог намагається підвищити ефективність своїх дронів, зокрема шляхом підвищення їх живучості, польотної висоти, складніших маршрутів. Україна повинна відповідно адаптувати свою систему ППО – використовувати дрони-перехоплювачі, покращувати засоби виявлення й знищення.

Ідеї використовувати легкі одномоторні літаки для перехоплення – це вже питання до фахівців, які безпосередньо займаються протидією БпЛА. Кожна система ППО має свої "козирі", про які публічно не говорять, але які працюють.

Так, частина дронів досягає цілей і завдає ударів по об'єктах, зокрема житлових. Це відносно невеликий відсоток від загальної кількості запущених. Але потрібно прагнути, щоб взагалі жоден не проходив. Для цього потрібно постійно вдосконалювати систему оборони.

Це безперервна боротьба "меча і щита", де перевага належить тому, хто швидше адаптується.