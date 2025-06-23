Наразі відомо про 3 жертви через російську атаку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Що відомо про загиблих та постраждалих

Спершу рятувальники повідомили, що внаслідок комбінованого російського обстрілу столиці загинули 3 людини, ще 13, за їхніми словами, постраждали. Вони врятували 10 людей, серед яких 2 дітей та вагітна жінка.

Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється,

– зазначили у ДСНС.

Згодом уточнили, що станом на зараз відомо про 4 загиблих внаслідок атаки. Наразі постраждалим надається медична та психологічна допомога. Водночас триває розбір завалів. За попередніми даними, під руїнами ще є люди.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Зазначимо також, що через російську атаку є загибла у Білоцерківському районі Київської області.

Які деталі атаки на Київ відомі

До слова, у Шевченківському районі Києва внаслідок атаки пошкоджено перекриття 4 та 5 поверхів п'ятиповерхівки з частковим руйнуванням даху. Також сталася пожежа автомобілів у дворі будинку.

До того ж за однією з адрес у Солом'янському районі було ліквідовано загоряння даху будівлі бізнес-центру, за іншою – виникла пожежа у чотириповерховій офісній будівлі на площі 800 квадратних метрів. Там триває гасіння.

Відомо також, що виникла пожежа біля "Київського політехнічного інституту". Самі будівлі університету не горять, але вибиті вікна. Здобувачам освіти пропонують прийти та допомогти прибрати скло.

Також є загоряння на відкритих територіях та ушкодження житлових будівель внаслідок падіння уламків БпЛА.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено один із виходів станції метро Святошин. Також пошкоджена розташована поруч зупинка. Там постраждали 2 людей, їм медики допомогли на місці, минулося без госпіталізації.

Таким чином загалом від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.