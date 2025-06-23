Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

До теми Повітряний удар ворога по Києву: пошкоджено вихід зі станції метро Святошин, постраждали люди

Що відомо про наслідки комбінованого удару по Києву

Рятувальники розповіли, що у Шевченківському районі Києва внаслідок атаки пошкоджено перекриття 4 та 5 поверхів п'ятиповерхівки з частковим руйнуванням даху. Також сталася пожежа автомобілів у дворі будинку.

За допомогою автодрабини та триколінної драбини проводиться евакуація мешканців будинку. Наразі врятовано 7 людей, з них одну вагітну жінку,

– зазначають у ДСНС.

До того ж за однією з адрес у Солом'янському районі було ліквідовано загоряння даху будівлі бізнес-центру, за іншою – виникла пожежа у чотириповерховій офісній будівлі на площі 800 квадратних метрів. Там триває гасіння.

Наслідки нічної атаки по Києву 23 червня / Фото ДСНС

"Крім цього, зафіксовані займання на відкритих територіях внаслідок падіння уламків БпЛА та пошкодження нежитлових будівель", – мовиться у повідомленні.

У ДСНС згодом уточнили, що внаслідок комбінованого російського обстрілу загинули 4 людини, ще 13 постраждали. 10 людей, серед яких 2 дітей та вагітна жінка, врятували надзвичайники.

Рятувальники продовжують працювати на місцях влучання у Києві / Відео ДСНС

Ліквідація наслідків нічного удару у місті триває, працюють всі необхідні служби.

До слова, у Києві у ніч на 23 червня чули багато вибухів під час атаки. По ворожих цілях працювала протиповітряна оборона.