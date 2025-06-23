Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Что известно о последствиях комбинированного удара по Киеву

Спасатели рассказали, что в Шевченковском районе Киева пострадали люди Киева в результате атаки повреждены перекрытия 4 и 5 этажей пятиэтажки с частичным разрушением крыши. Также произошел пожар автомобилей во дворе дома.

С помощью автолестницы и трехколенной лестницы проводится эвакуация жителей дома. Сейчас спасены 7 человек, из них одну беременную женщину,

– отмечают в ГСЧС.

К тому же по одному из адресов в Соломенском районе было ликвидировано возгорание крыши здания бизнес-центра, по другому – возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800 квадратных метров. Там продолжается тушение.

Последствия ночной атаки по Киеву 23 июня / Фото ГСЧС

"Кроме этого, зафиксированы возгорания на открытых территориях в результате падения обломков БпЛА и повреждения нежилых зданий", – говорится в сообщении.

В ГСЧС впоследствии уточнили, что в результате комбинированного российского обстрела погибли 4 человека, еще 13 пострадали. 10 человек, среди которых 2 детей и беременная женщина, спасли чрезвычайники.

Спасатели продолжают работать на местах попадания в Киеве / Видео ГСЧС

Ликвидация последствий ночного удара в городе продолжается, работают все необходимые службы.

К слову, в Киеве в ночь на 23 июня слышали много взрывов во время атаки. По вражеским целям работала противовоздушная оборона.