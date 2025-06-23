Воздушный удар врага по Киеву: поврежден выход из станции метро Святошин, пострадали люди

Речь идет об одном из выходов из станции метро "Святошин", о чем сообщили в КГВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Обстрел Киева 23 июня: что известно о повреждениях на метро

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил в социальных сетях, что во время атаки врага этой ночью, 23 июня, поврежден один из выходов станции метро Святошин. Также повреждена расположенная рядом остановка.

Там пострадали 2 человека, им медики помогли на месте, обошлось без госпитализации. Ткаченко отметил, что стиль врага неизменен – бьют туда, где могут быть люди, даже которые прячутся от обстрелов.

Вся вражеская технологическая машина направлена не на военное преимущество, а на убийства обычных людей. Жилые дома, выходы из укрытий,

– написал он.

Пока неизвестно, от какого именно вооружения пострадало метро. Предварительно, российская армия провела комбинированный удар с применением БпЛА, баллистических и крылатых ракет. Но эта информация происходит от мониторов, то есть не является официальной.

В целом в Киеве в результате обстрела есть последствия по меньшей мере в 5 районах. Это, в частности, пожара, повреждены дома, автомобили. Городской голова Виталий Кличко писал о 5 пострадавших.