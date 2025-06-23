Мониторы пишут, это была баллистика и крылатые ракеты. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

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Комбинированная воздушная атака на Киев 23 июня: что известно

Воздушная тревога в Киеве была 23:53 за прошедшие сутки, 22 июня, до 03:35 23 июня. Но меньше чем через 10 минут ее объявили снова.

В первом большом промежутке на столицу налетали ударные дроны врага – с разных направлений и волнами. Их было по меньшей мере несколько десятков. Власти информировали о падении обломков во многих районах города и других последствиях.

Вместе с этим серия очень сильных взрывов в Киеве прозвучала, когда мониторинговые сообщества и Киевская МВА предупреждали об угрозе применения баллистики. Воздушные силы тогда писали, что фиксируют скоростные цели курсом на Белую Церковь. Все это происходило около 02:30.

Во время второй за ночь тревоги мониторы написали, что с территории России залетели крылатые ракеты. Воздушные силы же указали на скоростные цели, летящие с Черниговщины курсом на Киевщину. Это произошло около 4 утра, и в столице снова услышали взрывы.

На момент публикации новости воздушная тревога закончилась – в 04:33. Но ракетная опасность могла возникнуть в любой момент, также в небе Украины оставались еще несколько дронов.

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