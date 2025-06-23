Монітори пишуть, це була балістика та крилаті ракети. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Комбінована повітряна атака на Київ 23 червня: що відомо

Повітряна тривога в Києві була 23:53 минулої доби, 22 червня, до 03:35 23 червня. Але менше як за 10 хвилин її оголосили знову.

У першому великому проміжку на столицю налітали ударні дрони ворога – з різних напрямків та хвилями. Їх було щонайменше кілька десятків. Влада інформувала про падіння уламків у багатьох районах міста та інші наслідки.

Разом із цим серія дуже сильних вибухів у Києві пролунала, коли моніторингові спільноти та Київська МВА попереджали про загрозу застосування балістики. Повітряні сили тоді писали, що фіксують швидкісні цілі курсом на Білу Церкву. Усе це відбувалося близько 02:30.

Під час другої за ніч тривоги монітори написали, що з території Росії залетіли крилаті ракети. Повітряні сили ж вказали на швидкісні цілі, що летять з Чернігівщини курсом на Київщину. Це сталося близько 4 ранку, і в столиці знову почули вибухи.

На момент публікації новини повітряна тривога закінчилася – о 04:33. Але ракетна небезпека могла виникнути будь-якої миті, також у небі України залишалися ще кілька дронів.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.