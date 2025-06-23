Сейчас известно о 3 жертвах из-за российской атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Что известно о погибших и пострадавших

Сперва спасатели сообщили, что в результате комбинированного российского обстрела столицы погибли 3 человека, еще 13, по их словам, пострадали. Они спасли 10 человек, среди которых 2 детей и беременная женщина.

Ликвидация последствий ночного удара по городу продолжается, работают все службы. Информация уточняется,

– отметили в ГСЧС.

Впоследствии уточнили, что по состоянию на сейчас известно о 4 погибших в результате атаки. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. В то же время продолжается разбор завалов. По предварительным данным, под руинами еще есть люди.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Отметим также, что из-за российской атаки есть погибшая в Белоцерковском районе Киевской области.

Какие детали атаки на Киев известны

К слову, в Шевченковском районе Киева в результате атаки повреждены перекрытия 4 и 5 этажей пятиэтажки с частичным разрушением крыши. Также произошел пожар автомобилей во дворе дома.

К тому же по одному из адресов в Соломенском районе было ликвидировано возгорание крыши здания бизнес-центра, по другой – возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800 квадратных метров. Там продолжается тушение.

Известно также, что возник пожар возле "Киевского политехнического института". Сами здания университета не горят, но выбиты окна. Соискателям образования предлагают прийти и помочь убрать стекла.

Также есть возгорания на открытых территориях и повреждения жилых зданий в результате падения обломков БпЛА.

Кроме того, в результате атаки поврежден один из выходов станции метро Святошин. Также повреждена расположенная рядом остановка. Там пострадали 2 человека, им медики помогли на месте, обошлось без госпитализации.

Таким образом в целом от обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы.