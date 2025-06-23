Журналіст та кореспондент 24 Каналу Артур Зайонц розповів про ситуацію після обстрілів ворога в Шевченківському районі, який найбільше постраждав.

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На місці удару по багатоповерхівці, яка зруйнована, тривають рятувальні роботи.



За останніми даними внаслідок атаки на Київ є загиблі та постраждалі. Одне з тіл загиблого було деблоковано нещодавно.

Глава МВС Ігор Клименко розповів про ситуацію біля зруйнованого будинку.

По всі локації маємо, на жаль, 7 загиблих. померлих та 17 людей врятовано. Ще маємо повідомлення про двох осіб, що зникли безвісти,

– наголосив він.