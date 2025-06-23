Аварійно-рятувальні роботи в Києві тривають. Про це 24 Каналу розповіла начальниця управління комунікацій ДСНС України Світлана Водолага, зауваживши, що на одну з локацій росіяни повторно запустили ракету.

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Про пошукові роботи на місці влучання у Києві

Вночі під час атаки рятувальники працювали в столиці одночасно на 15 локаціях, зараз – на 2. На одній з них ракета влучила в житловий будинок, на іншій постраждало цивільне підприємство. Загалом зараз працюють 400 рятувальників та 100 одиниць техніки. Також залучені кінологи.

Я перебуваю у Шевченківському районі, де знову був удар ракетою в 5-поверховий житловий будинок. Рятувальники проводять пошукові роботи на рівні 3 поверху,

– сказала Водолага.

Начальниця управління комунікацій ДСНС України зазначила, що останнім часом ворог застосовує іншу тактику – тривалі атаки. Через це не завжди рятувальники можуть безпечно виконувати свою роботу, але завжди виїжджають на виклики. Під час таких атак до Києва часто можуть прибувати на допомогу рятувальники з інших регіонів України.

До слова, саме у 5-поверхівці у Києві внаслідок ворожого обстрілу обвалився під'їзд. Наразі відомо про 5 загиблих саме у цьому будинку. 10 мешканців ДСНС наразі врятували.