Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальницю управління комунікацій ДСНС України Світлану Водолагу в ефірі телемарафону.
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Внаслідок ворожого обстрілу в Києві обвалився під'їзд п'ятиповерхівки
У Києві внаслідок ворожого обстрілу знову обвалився під'їзд багатоповерхівки. Цього разу ворог поцілив по п'ятиповерховій будівлі.
Це вже другий обвал під'їзду у багатоповерховому будинку у Києві. Нещодавно подібна ситуація склалася з дев'ятиповерхівкою.
Наразі відомо про 5 загиблих саме у цьому будинку. 9 мешканців ДСНС наразі врятували. Загалом у Києві 6 загиблих і 13 постраждалих.
Попередньо під завалами є ще 2 людини, але ця цифра не остаточна.
На місці працює спецтехніка та кінологи. На 3 локаціях у Києві працює 312 рятувальників та 74 одиниці техніки.
Унаслідок ворожого влучання у Києві обвалився під'їзд: фото ДСНС