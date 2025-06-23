Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальницю управління комунікацій ДСНС України Світлану Водолагу в ефірі телемарафону.

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Внаслідок ворожого обстрілу в Києві обвалився під'їзд п'ятиповерхівки

У Києві внаслідок ворожого обстрілу знову обвалився під'їзд багатоповерхівки. Цього разу ворог поцілив по п'ятиповерховій будівлі.

Це вже другий обвал під'їзду у багатоповерховому будинку у Києві. Нещодавно подібна ситуація склалася з дев'ятиповерхівкою.

Наразі відомо про 5 загиблих саме у цьому будинку. 9 мешканців ДСНС наразі врятували. Загалом у Києві 6 загиблих і 13 постраждалих.

Попередньо під завалами є ще 2 людини, але ця цифра не остаточна.

На місці працює спецтехніка та кінологи. На 3 локаціях у Києві працює 312 рятувальників та 74 одиниці техніки.

Унаслідок ворожого влучання у Києві обвалився під'їзд: фото ДСНС