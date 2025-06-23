Рятувальники вже розібрали 120 тонн будівельного сміття. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

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Що відомо про удар ракети по будинку в Києві

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що ракета, ймовірно, балістична, перелетіла одну з багатоповерхівок та влучила у цю в Шевченківському районі.

100 людей та 50 одиниць техніки працює над ліквідацією наслідків у цій будівлі. Врятовано 17 людей. Наразі триває розбір завалів, під якими ще можуть бути люди – орієнтовно троє.

Фактично будівлі перебуває в аварійному стані, адже ракета хоч і не обвалила, але пошкодила конструкцію й сусіднього під'їзду.

На момент публікації відомо про 7 загиблих та 30 поранених у Києві.

Нагадаємо, через російський обстріл постраждало 6 районів столиці, найважчі наслідки у Шевченківському районі, де обвалився під'їзд п'ятиповерхівки. Це вже другий обвал під'їзду у багатоповерховому будинку у Києві. Нещодавно подібна ситуація склалася з дев'ятиповерхівкою.