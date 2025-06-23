Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також У Києві під завалами будинку досі можуть перебувати загиблі, – Ткаченко

Росія ймовірно застосувала балістику КНДР

У результаті удару у понеділок, 23 червня, російськими ракетами та дронами по столиці пошкоджено щонайменше п'ять багатоквартирних будинків. Ще одна ракета влучила в лікарню в Білій Церкві. Загалом загинуло щонайменше семеро людей.

Загалом ворог випустив 352 дрони, включно з майже 160 "Шахедами". Також було запущено 16 ракет. Частину повітряних цілей вдалося знищити силами протиповітряної оборони, однак деякі, на жаль, досягли цілей.

За попередніми даними, була застосована й балістика з Північної Кореї… І кожному в країнах поруч із Росією, Іраном, Північною Кореєю варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць збережеться й продовжить поширення терору,

– написав президент.

У зверненні президент Зеленський порівняв мовчання Москви щодо власних злочинів із її гучною реакцією на удари по іранській ядерній інфраструктурі.

До того ж Зеленський анонсував свій візит до Великобританії. Там він планує обговорити посилення спільної оборони та запровадження сильнішого тиску на Росію.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу столиці відомо про загиблих та щонайменше 25 постраждалих. Серед них діти, вагітна жінка та рятувальники. Пошуково-рятувальна операція триває.